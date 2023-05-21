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Чемпионат Италии. Серия А

Сын Симеоне может продолжить карьеру в Турции

21 Мая 2023 • 08:56 Комментировать

Аргентинский нападающий Джованни Симеоне, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Согласно данным журналистов Fichajes, в услугах южноамериканца заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Руководство клуба уже связывалось с представителями игрока. Агент заявил, что Джованни готов рассмотреть предложение «Галатасарая».

В нынешнем сезоне Симеоне принял участие в 30 поединках за «Наполи», в которых отметился восемью забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего игрока в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Наполи Джованни Симеоне
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