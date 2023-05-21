Моуринью выбрал себе новый клуб

Звездный португальский тренер Жозе Моуринью близок к переезду в чемпионат Франции. Согласно данным журналистов La Repubblica, новым местом работы «Особенного» станет «ПСЖ».

Как отмечает источник, стороны провели переговоры и договорились о деталях сотрудничества. Сделка может быть оформлена по завершении нынешнего сезона.

В настоящий момент Моуринью работает главным тренером «Ромы». Контракт 60-летнего специалиста рассчитан до середины следующего года.

Напомним, что сейчас пост наставника «ПСЖ» занимает Кристоф Галтье. Руководство клуба недовольно работой тренера и готовится к его увольнению.