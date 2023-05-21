Берарди провёл 350-й матч за «Сассуоло»

Тридцать пятый тур итальянского чемпионата начался с матча между «Сассуоло» и «Монцей», в котором «нероверди», хотя и открыли счет усилиями Доменико Берарди, который удачно реализовал пенальти, в итоге проиграли 1:2.

Для самого Берарди поражение стало горькой пилюлей в юбилейном, 350-м матче за клуб, с учетом всех турниров, в которых ему довелось сыграть с «Сассуоло» за одиннадцать лет выступлений в клубе.

Были среди них и выступления в Европе, хотя в последнее время клуб не блещет такими результатами и сейчас занимает только тринадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.