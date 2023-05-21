«Лечче» сыграет свой 600-й матч в Серии А

Воскресная программа итальянского чемпионата Серии А начнется с матча «Лечче» против «Специи», за ним последуют еще три игры, в том числе и встреча «Наполи» - «Интер». Что до «Лечче», то предстоящий матч станет для клуба 600-м в Серии А.

Впервые клуб сыграл в высшей лиге итальянского футбола в сезоне 1985/1986, в общей сложности он провел в высшей лиге шестнадцать сезонов. Двадцать восемь сезонов «Лечче» провел в Серии Б, а больше всего времени он потерял в Серии С - целых 39.

Наконец, был в истории клуба и совсем печальный период в середине 50-х годов прошлого века - три сезона в Серии Д.