Гасперини: «Выход в Лигу Европы станет большим достижением для нас»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выказался о борьбе за попадание в Лигу Европы.

«Я искренне благодарен команде, потому что 61 очко в таком непростом сезоне – это выдающийся результат. Наша команда всегда доставляла проблемы большим клубам, что нельзя не отметить.

Думаю, что ожидания от нашего выступления в нынешнем сезоне были завышены, выход в Лигу Европы станет большим достижением для нас. Матчи в еврокубках помогают прогрессировать, нам хочется играть там», - цитирует наставника клуба из Бергамо DAZN.

«Аталанта» расположилась лишь на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.