Стало известно, сколько пропустит Фаджоли из-за травмы ключицы

Стало известно, сколько пропустит полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, получивший травму ключицы в ответном матче полуфинала Лиги Европы против «Севильи» (1:2).

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, сегодня итальянец перенёс операцию, восстановление займёт порядка двух месяцев.

В текущем сезоне Серии А 22-летний полузащитник сыграл двадцать шесть матчей за клуб из Турина, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Фаджоли с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать миллионов евро.

После тридцати пяти туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.