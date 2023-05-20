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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» добыла волевую победу над «Вероной»

20 Мая 2023 • 20:53 Комментировать
Аталанта
3:1
Верона
окончен

В 36-м туре Серии А «Аталанта» играла против «Вероны». Фаворит матча не имел громадного преимущества, но лучше использовал свои моменты. Уже в дебюте Дарко Лазович после проникающего паса в касание пробил в дальний угол ворот - 0:1. Довольно быстро Давиде Дзаппакоста ответил результативным ударом из пределов штрафной. Решающей стала грубая ошибка голкипера гостей, который заводился с мячом. Марио Пашалич обыграл соперника и забил победный гол. Вскоре Расмус Хёйлунн с линии штрафной поразил мишень. Ибрахим Сулемана мог вернуть интригу в матч, но попал в перекладину.

3:1, «Аталанта» настигла «Милан» на пятом месте, соперник делит третью строчку с конца.

Протокол игры  
Аталанта3:1Верона
  11'Лазович Дарко (0:1)
(1:1) Дзаппакоста Давиде22'  
(2:1) Пашалич Марио53'  
(3:1) Хёйлунн Расмус62'  
Спортьелло МаркоТолой РафаэлСкальвини ДжорджиоДжимсити БератМеле ЙоакимДзаппакоста Давиде 55' (Околи Меме ( 55') Де Рон МартенКопмейнерс Тëн  24'Пашалич Марио 77' (Эдерсон Хонорато ( 77') Муриэль Луис 55' (Лукман Адемола ( 55') Хёйлунн Расмус 86' (Демирал Мерих ( 86')
Запасные: Бернаскони ЛоренцоДе Нипоти ТоммазоРосси ФранческоМуссо Хуан
Монтипо ЛоренцоЧеккерини Федерико 79' (Абильдгор Оливер ( 79') Хиен Исак  28'Кабаль ХуанТерраччано Филиппо 65' (Верди Симоне ( 65') Депаоли Фабио  36'Тамез Адриен 79' (Коппола Диего ( 79') Сулемана ИбрахимНгонж СирильЛазович Дарко 58' (Фараони Марко ( 58') Джурич Милан II 65' (Гайч Адольфо ( 65')
Запасные: Берарди АлессандроМаньяни ДжанджакомоХрустич АйдинКаллон ЯяВелозу МигельПерилли СимонеЗефёйк ДейовайсиоБраф Джейден
20 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Верона Аталанта
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