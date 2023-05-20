«Аталанта» добыла волевую победу над «Вероной»

В 36-м туре Серии А «Аталанта» играла против «Вероны». Фаворит матча не имел громадного преимущества, но лучше использовал свои моменты. Уже в дебюте Дарко Лазович после проникающего паса в касание пробил в дальний угол ворот - 0:1. Довольно быстро Давиде Дзаппакоста ответил результативным ударом из пределов штрафной. Решающей стала грубая ошибка голкипера гостей, который заводился с мячом. Марио Пашалич обыграл соперника и забил победный гол. Вскоре Расмус Хёйлунн с линии штрафной поразил мишень. Ибрахим Сулемана мог вернуть интригу в матч, но попал в перекладину.
3:1, «Аталанта» настигла «Милан» на пятом месте, соперник делит третью строчку с конца.
Протокол игры
|11'Лазович Дарко (0:1)
|(1:1) Дзаппакоста Давиде22'
|(2:1) Пашалич Марио53'
|(3:1) Хёйлунн Расмус62'
Спортьелло Марко•Толой Рафаэл•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат•Меле Йоаким•Дзаппакоста Давиде55' (Околи Меме (55') •Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн• 24'Пашалич Марио77' (Эдерсон Хонорато (77') •Муриэль Луис55' (Лукман Адемола (55') •Хёйлунн Расмус86' (Демирал Мерих (86')
Монтипо Лоренцо•Чеккерини Федерико79' (Абильдгор Оливер (79') •Хиен Исак• 28'Кабаль Хуан•Терраччано Филиппо65' (Верди Симоне (65') •Депаоли Фабио• 36'Тамез Адриен79' (Коппола Диего (79') •Сулемана Ибрахим•Нгонж Сириль•Лазович Дарко58' (Фараони Марко (58') •Джурич Милан II65' (Гайч Адольфо (65')
20 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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