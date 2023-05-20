«Аталанта» добыла волевую победу над «Вероной»

В 36-м туре Серии А «Аталанта» играла против «Вероны». Фаворит матча не имел громадного преимущества, но лучше использовал свои моменты. Уже в дебюте Дарко Лазович после проникающего паса в касание пробил в дальний угол ворот - 0:1. Довольно быстро Давиде Дзаппакоста ответил результативным ударом из пределов штрафной. Решающей стала грубая ошибка голкипера гостей, который заводился с мячом. Марио Пашалич обыграл соперника и забил победный гол. Вскоре Расмус Хёйлунн с линии штрафной поразил мишень. Ибрахим Сулемана мог вернуть интригу в матч, но попал в перекладину.

3:1, «Аталанта» настигла «Милан» на пятом месте, соперник делит третью строчку с конца.