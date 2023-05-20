Лучано Спаллетти высказался о возможном уходе с поста главного тренера «Наполи».
Специалист отметил, что об этом вопросе нужно спрашивать не его, а руководство клуба.
«Я не получал предложений от других команд. Все эти истории — выдумка. Клуб стоит прояснить это», - приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что «Наполи» в этом году завоевал первый чемпионский титул с сезона-1989/90.
Контракт 64-летнего специалиста с итальянского клуба рассчитан до 30 июня 2024 года. Он возглавляет «Наполи» с лета 2021 года.
Ранее Спалетти возглавлял «Рому», «Интер» и питерский «Зенит».
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