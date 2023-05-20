«Кремонезе» почти вылетел из Серии А, пропустив 5 мячей от «Болоньи»

В 36-м туре Серии А давно не выигрывавшая «Болонья» гостила у «Кремонезе», который ведёт битву за выживание в элите итальянского футбола. Сегодня борьбы не было, и середняки соревнований забивали и забивали свои моменты, оказавшись даже в меньшинстве. Противник отметился голом престижа на 90-й минуте.

Победа со счетом 5:1 вывела «Болонью» на девятое место, а вот соперник имеет чисто теоретические шансы на спасение.