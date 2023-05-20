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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» почти вылетел из Серии А, пропустив 5 мячей от «Болоньи»

20 Мая 2023 • 18:07 Комментировать
Кремонезе
1:5
Болонья
окончен

В 36-м туре Серии А давно не выигрывавшая «Болонья» гостила у «Кремонезе», который ведёт битву за выживание в элите итальянского футбола. Сегодня борьбы не было, и середняки соревнований забивали и забивали свои моменты, оказавшись даже в меньшинстве. Противник отметился голом престижа на 90-й минуте.

Победа со счетом 5:1 вывела «Болонью» на девятое место, а вот соперник имеет чисто теоретические шансы на спасение.

Протокол игры  
Кремонезе1:5Болонья
  14'Арнаутович Марко (0:1)
  27'Фергюсон Льюис (0:2)
  45'Пош Штефан (0:3)
  62'Орсолини Риккардо (0:4)
  80'Сансоне Никола (0:5)
(1:5) Чофани Даниэль90'  
Карнесекки МаркоСерникола Леонардо 77' (Афена-Гьян Феликс ( 77') Кирикеш Влад 59' (Лочошвили Лука ( 59') Васкес ХоанВалери ЭмануэлеМейте СуалихоКастаньетти Микеле 70' (Квальята Джакомо ( 70') Пикель ШарльГальдамес Пабло 46' (Чофани Даниэль ( 46') Окереке ДавидЦаджу Франк 46' (Буонаюто Кристиан ( 46'  86')
Запасные: Феррари АлексАкелла КристианГильоне ПаолоБьянкетти МаттеоСарр МухамадуАйву ЭмануэльСаро Джанлука
Скорупски ЛукашПош Штефан 65' (Де Сильвестри Лоренцо ( 65') Бонифаци КевинЛукуми ДжонКамбьясо АндреаСхаутен Йерди 65' (Медель Гари ( 65') Домингес Николас 59' (Моро Никола ( 59') Орсолини Риккардо  29'  73'Фергюсон Льюис 59' (Эбишер Мишель ( 59') Барроу МусаАрнаутович Марко 77' (Сансоне Никола ( 77')
Запасные: Пююхтя НикласЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоХоакин СосаРавалья ФедерикоЗиркзее Джошуа
20 мая. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

 

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