«Кремонезе» почти вылетел из Серии А, пропустив 5 мячей от «Болоньи»

В 36-м туре Серии А давно не выигрывавшая «Болонья» гостила у «Кремонезе», который ведёт битву за выживание в элите итальянского футбола. Сегодня борьбы не было, и середняки соревнований забивали и забивали свои моменты, оказавшись даже в меньшинстве. Противник отметился голом престижа на 90-й минуте.
Победа со счетом 5:1 вывела «Болонью» на девятое место, а вот соперник имеет чисто теоретические шансы на спасение.
Протокол игры
|14'Арнаутович Марко (0:1)
|27'Фергюсон Льюис (0:2)
|45'Пош Штефан (0:3)
|62'Орсолини Риккардо (0:4)
|80'Сансоне Никола (0:5)
|(1:5) Чофани Даниэль90'
Карнесекки Марко•Серникола Леонардо77' (Афена-Гьян Феликс (77') •Кирикеш Влад59' (Лочошвили Лука (59') •Васкес Хоан•Валери Эмануэле•Мейте Суалихо•Кастаньетти Микеле70' (Квальята Джакомо (70') •Пикель Шарль•Гальдамес Пабло46' (Чофани Даниэль (46') •Окереке Давид•Цаджу Франк46' (Буонаюто Кристиан (46') 86'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан65' (Де Сильвестри Лоренцо (65') •Бонифаци Кевин•Лукуми Джон•Камбьясо Андреа•Схаутен Йерди65' (Медель Гари (65') •Домингес Николас59' (Моро Никола (59') •Орсолини Риккардо 29'• 73'Фергюсон Льюис59' (Эбишер Мишель (59') •Барроу Муса•Арнаутович Марко77' (Сансоне Никола (77')
20 мая. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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