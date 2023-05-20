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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци заявил, что «Фиорентина» постарается избавиться от Кокорина

20 Мая 2023 • 16:08 Комментировать
Торино
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Фиорентина
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Через 22 ч. 16 мин.

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о будущем российского форварда «Ариса» Александра Кокорина. Напомним, 32-летний футболист находится в аренде в кипрском клубе, права на него принадлежат «Фиорентине».

«Думаю, этим летом «Фиорентина» все-таки постарается продать Кокорина или снова отдать его в аренду. Здорово, что он заиграл на Кипре, но для Серии А это не показатель», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин забил 13 голов и стал автором 6 результативных передач в 28 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Фиорентиной» рассчитан до июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин чемпионат Кипра Франко Камоцци
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ТОРИНО ФИОРЕНТИНА
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