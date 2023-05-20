Камоцци заявил, что «Фиорентина» постарается избавиться от Кокорина

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о будущем российского форварда «Ариса» Александра Кокорина. Напомним, 32-летний футболист находится в аренде в кипрском клубе, права на него принадлежат «Фиорентине».

«Думаю, этим летом «Фиорентина» все-таки постарается продать Кокорина или снова отдать его в аренду. Здорово, что он заиграл на Кипре, но для Серии А это не показатель», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин забил 13 голов и стал автором 6 результативных передач в 28 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Фиорентиной» рассчитан до июня 2024 года.