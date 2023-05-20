Максимович готов вернуться в РПЛ

Футбольный агент Боян Остожич рассказал о готовности защитника Николы Максимовича вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Мы собираем предложения, присматриваемся к ним. Открыты для российского направления, но из РПЛ пока ничего официального нет. Вероятно, многие ждут, когда будет закончен сезон», - передает слова представителя Максимовича издание «РБ Спорт».

Напомним, что в чемпионате России Никола выступал за московский «Спартак». Его последним местом работы был итальянский «Дженоа». В прошлом сезоне Серии А защитник провел 14 поединков, в которых получил две желтые карточки.