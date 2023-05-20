«ПСЖ» провёл переговоры с топ-игроком «Наполи»

«ПСЖ» всерьез нацелился на южнокорейского защитника Ким Мин Джэ, выступающего в итальянском чемпионате за «Наполи». Как стало известно журналистам RMC Sport, представители парижского гранда повели предварительные переговоры с неаполитанцами по трансферу 26-летнего игрока.

Конкурентами парижан в споре за Джэ считаются два английских топ-клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Ким Мин пополнил ряды «Наполи» летом прошлого года, перебравшись из стамбульского «Фенербахче». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.