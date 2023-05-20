Аленичев оценил шансы Кокорина заиграть в «Фиорентине»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы форварда Александра Кокорина заиграть в чемпионате Италии. Правами на 32-летнего нападающего владеет «Фиорентина».

«Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе - нет. Может ли вернуться в РПЛ? У него всё хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернётся в наш чемпионат», - передает слова специалиста издание «Известия».

Сезон-2022/2023 Кокорин провел в аренде за «Арис» Лимасол. Нападающий принял участие в 25 матчах чемпионата Кипра, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей (четыре – с пенальти).