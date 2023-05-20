Хвича может не сыграть с «Интером» - известна причина

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия травмировался во время тренировочного занятия в преддверии поединка 36-го тура чемпионата Италии с «Интером», рапортуют журналисты Pazzi di Fanta.

Как отмечает источник, грузинский футболист занимается отдельно от общей группы команды. Участие Кварацхелии в предстоящей встрече с «нерадзурри» под вопросом.

Хвича пополнил ряды «Наполи» летом прошлого года и уже стал одним из лидеров команды. В составе неаполитанского коллектива 22-летний грузин провел 40 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.