Погребняк хочет увидеть Кокорина в чемпионате Италии

Бывший форвард московского «Динамо» Павел Погребняк высказался о признании Александра Кокорина лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра.

«Поздравляю Александра! Кипр - это не последний чемпионат, поэтому красавчик. Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии», - передает слова Погребняка издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах за «Арис» во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

За кипрский клуб Кокорин выступал на правах аренды. Полноценный контракт россиянина принадлежит «Фиорентине».