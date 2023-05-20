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Чемпионат Италии. Серия А

Погребняк хочет увидеть Кокорина в чемпионате Италии

20 Мая 2023 • 08:23 Комментировать

Бывший форвард московского «Динамо» Павел Погребняк высказался о признании Александра Кокорина лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра.

«Поздравляю Александра! Кипр - это не последний чемпионат, поэтому красавчик. Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии», - передает слова Погребняка издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах за «Арис» во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

За кипрский клуб Кокорин выступал на правах аренды. Полноценный контракт россиянина принадлежит «Фиорентине».

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