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Чемпионат Италии. Серия А

Скандал в Серии А: «Ювентусу» грозят новые санкции

20 Мая 2023 • 07:48 Комментировать

Туринский «Ювентус» снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз федерация футбола Италии обвинила «старую синьору» в махинациях с зарплатами, об этом рапортует Football-Italia.

В связи с новыми обвинениями итальянскому гранду грозит ряд наказаний. Это могут быть денежный штраф и снятие очков. Более детальная информация появится после того, как «Ювентус» получит наказание по другому делу, которое связано с финансовыми операциями.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» набрал 69 очков после 35 туров. Подопечные Массимилиано Аллегри занимают второе место в турнирной таблице Серии А.

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Ювентус
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