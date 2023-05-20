Ганц: «Я надеялся на финал, но Пиоли и так отлично поработал»

Бывший нападающий «Милана» Маурицио Ганц сейчас тренирует женскую команду клуба, а, стало быть, по прежнему имеет прямое отношение к «семье россонери». Ганц прокомментировал последние результаты «Милана» и подвел итоги заканчивающегося сезона.

- Пиоли, на мой взгляд, проделал большую работу. Сейчас «Милану» надо попробовать войти в первую четверку в чемпионате. Я надеялся увидеть «Милан» в финале Лиги чемпионов, но буду рад, если выиграет «Интер». Но это будет очень непросто, - цитирует слова Ганца pianetamilan.it.

Ганц выступал за «Милан» с 1998 по 2001 год, женскую команду тренирует с 2019 года.