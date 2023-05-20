Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ганц: «Я надеялся на финал, но Пиоли и так отлично поработал»

20 Мая 2023 • 05:14 Комментировать

Бывший нападающий «Милана» Маурицио Ганц сейчас тренирует женскую команду клуба, а, стало быть, по прежнему имеет прямое отношение к «семье россонери». Ганц прокомментировал последние результаты «Милана» и подвел итоги заканчивающегося сезона.

- Пиоли, на мой взгляд, проделал большую работу. Сейчас «Милану» надо попробовать войти в первую четверку в чемпионате. Я надеялся увидеть «Милан» в финале Лиги чемпионов, но буду рад, если выиграет «Интер». Но это будет очень непросто, - цитирует слова Ганца pianetamilan.it.

Ганц выступал за «Милан» с 1998 по 2001 год, женскую команду тренирует с 2019 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Маурицио Ганц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Монца Монца
1
2
7.30 1.60 3.40
Видео
20.05.23 в 16:00
Кремонезе Кремонезе
Болонья Болонья
2.90 3.40 2.50
Видео
20.05.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Верона Верона
1.58 4.20 6.00
Видео
20.05.23 в 21:45
Милан Милан
Сампдория Сампдория
1.23 6.60 14.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
05:14 · Италия. Серия А
Ганц: «Я надеялся на финал, но Пиоли и так отлично поработал»
04:19 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» предложил Джаку «Милану» - но итальянцы отказались
04:13 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересовался косовским албанцем
03:09 · Италия. Серия А
Браим Диас склоняется к возвращению в «Реал»
02:50 · Италия. Серия А
Руководство «Ювентуса» имеет претензии к Аллегри
02:49 · Италия. Серия А
«Рома» также претендует на Арнаутовича
02:39 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Милана»: «Наш клуб вернулся в число лучших в Европе»
01:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» – один из главных претендентов на Влаховича слухи
00:49 · Италия. Серия Б
Кришито хочет стать тренером
00:46 · Италия. Серия А
«Монца» – первый за 21 год дебютант Серии А, набравший более 50 очков
00:12 · Италия. Серия А
Майфреди: «Это провал, Аллегри нужно увольнять»
19 Мая
23:49 · Италия. Серия А
«Монца» в компенсированное время забила победный мяч в ворота «Сассуоло»
23:25 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по Ориги
23:00 · Италия. Серия А
Берарди – лишь третий игрок, забивший 10+ голов в Серии А в каждом из последних четырёх сезонов
22:07 · Италия. Серия А
Стало известно, почему уход Спаллетти из «Наполи» маловероятен
Все новости
Рекомендуем