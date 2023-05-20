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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» заинтересовался косовским албанцем

20 Мая 2023 • 04:13 Комментировать

Итальянский «Милан» готовится к трансферной кампании, клубу нужны новые игроки - недорогие, но трудоспособные и перспективные. К таковым относится 24-летний полузащитник Эдон Жегрова, родившийся в Германии 31 марта 1999 года в семье беженцев из Косово в разгар бомбардировок НАТО, продлившихся до июня того года.

В прошлом году им интересовался «Арсенал», сейчас договориться с «Лиллем» пытается «Милан», уточняет косовский  журналист Арлинд Садику. Жегрова успел также поиграть за «Генк» и «Базель», также приглашается в сборную непризнанного Российской Федерацией края Косово, официально входящего в состав Сербии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Эдон Жегрова
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