Итальянский «Милан» готовится к трансферной кампании, клубу нужны новые игроки - недорогие, но трудоспособные и перспективные. К таковым относится 24-летний полузащитник Эдон Жегрова, родившийся в Германии 31 марта 1999 года в семье беженцев из Косово в разгар бомбардировок НАТО, продлившихся до июня того года.

В прошлом году им интересовался «Арсенал», сейчас договориться с «Лиллем» пытается «Милан», уточняет косовский журналист Арлинд Садику. Жегрова успел также поиграть за «Генк» и «Базель», также приглашается в сборную непризнанного Российской Федерацией края Косово, официально входящего в состав Сербии.