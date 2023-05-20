Браим Диас склоняется к возвращению в «Реал»

Мы уже сообщали о том, что Браим Диас из «Милана» воодушевлен возможными переменами в «Реале», видя в этом шанс вернуться в Мадрид и попробовать пробиться в основной состав «Реала».

Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, свои планы Диас поменял буквально в последний момент, потому что до этого он, забив шесть мячей за «Милан», намеревался остаться в клубе, и это совпадало с планами его руководства. Но сейчас для Паоло Мальдини и Стефано Пиоли появился дополнительный «головнячок».

Напомним, что ранее, до «Реала», Диас успел поиграть за «Манчестер Сити». Провел один матч в составе испанской сборной, забив в нем один гол.