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Чемпионат Италии. Серия А

Браим Диас склоняется к возвращению в «Реал»

20 Мая 2023 • 03:09 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Браим Диас из «Милана» воодушевлен возможными переменами в «Реале», видя в этом шанс вернуться в Мадрид и попробовать пробиться в основной состав «Реала».

Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, свои планы Диас поменял буквально в последний момент, потому что до этого он, забив шесть мячей за «Милан», намеревался остаться в клубе, и это совпадало с планами его руководства. Но сейчас для Паоло Мальдини и Стефано Пиоли появился дополнительный «головнячок».

Напомним, что ранее, до «Реала», Диас успел поиграть за «Манчестер Сити». Провел один матч в составе испанской сборной, забив в нем один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас трансферы футбола - лето 2023
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