«Рома» также претендует на Арнаутовича

Римская «Рома» также претендует на услуги австрийского нападающего Марко Арнаутовича, который сейчас выступает за «Болонью». На форварда засматривается «Милан», считая его подходящей заменой для уходящего Златана Ибрагимовича.

Наставник «Болоньи», Тьяго Мотта, хотел бы удержать Арнаутовича, но, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, понимает игрока и готов отпустить его в клуб, выступающий в европейских турнирах.

Ранее Арнаутович выступал в другом миланском клубе, в «Интере», но это было еще во времена Жозе Моуринью, и сыграл за него Арнаутович лишь три матча.