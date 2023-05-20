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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» – первый за 21 год дебютант Серии А, набравший более 50 очков

20 Мая 2023 • 00:46 Комментировать
Сассуоло
1:2
Монца
окончен

«Монца» проводит очень впечатляющий для новичка-дебютанта сезон в Серии А.

В пятницу «бьянкоросси» одержали волевую победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 36-го тура. На счету «Монцы» теперь 52 набранных очка, и команда, таким образом, стала лишь третьим за последние 70 лет дебютантом Серии А, преодолевшим отметку в 50 баллов, отмечает Opta. Первым таким коллективом была «Парма» образца сезона-1990/91 (51 очко). Второй подобный случай произошёл с «Кьево» в сезоне-2001/02 (54 очка).

На данный момент «Монца» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, на три очка опережая «Фиорентину» и «Торино», которые сыграли на один матч меньше.

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Кьево Парма Монца
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