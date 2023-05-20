Майфреди: «Это провал, Аллегри нужно увольнять»

Бывший наставник туринского «Ювентуса», один из самых неудачливых тренеров в истории этого клуба, Луиджи Майфреди, считает, что клуб провалил сезон, вылетев в полуфинале Лиги Европы от испанской «Севильи».

- В чемпионате и близко не было борьбы за Скудетто, со штрафом или без. Из Кубка Италии выбили, из Лиги Европы теперь тоже. Это провал, а если клуб еще и не попадет в Лигу чемпионов... В общем, при всех заслугах Аллегри в прошлом, сейчас, на мой взгляд, с ним уже нужно расставаться, - считает специалист, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.