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Чемпионат Италии. Серия А

Майфреди: «Это провал, Аллегри нужно увольнять»

20 Мая 2023 • 00:12 Комментировать

Бывший наставник туринского «Ювентуса», один из самых неудачливых тренеров в истории этого клуба, Луиджи Майфреди, считает, что клуб провалил сезон, вылетев в полуфинале Лиги Европы от испанской «Севильи».

- В чемпионате и близко не было борьбы за Скудетто, со штрафом или без. Из Кубка Италии выбили, из Лиги Европы теперь тоже. Это провал, а если клуб еще и не попадет в Лигу чемпионов... В общем, при всех заслугах Аллегри в прошлом, сейчас, на мой взгляд, с ним уже нужно расставаться, - считает специалист, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Луиджи Майфреди
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