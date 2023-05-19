«Монца» в компенсированное время забила победный мяч в ворота «Сассуоло»

36-й тур Серии А открылся матчем середняков, «Сассуоло» и «Монцы». На экваторе первого тайма Стефано Сенси привез пенальти в ворота гостей, но ВАР в итоге его отменил. На четвертой компенсированной минуте похожий момент, но Армандо Иццо действительно играл рукой - 11-метровый. Доменико Берарди его уверенно реализовал. Патрик Чиурриа довольно быстро восстановил паритет. «Сассуоло» пришлось играть добрую четверть матча вдесятером после повторной желтой карточки Руана Нето. В концовке Иццо дважды неплохо бил головой - не попадал в рамку. А вот Маттео Пессина в компенсированное время вырвал победу для гостей - 2:1. «Монца» на чистом восьмом месте, соперник - 13-й.