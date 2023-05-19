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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» в компенсированное время забила победный мяч в ворота «Сассуоло»

19 Мая 2023 • 23:49 Комментировать
Сассуоло
1:2
Монца
окончен

36-й тур Серии А открылся матчем середняков, «Сассуоло» и «Монцы». На экваторе первого тайма Стефано Сенси привез пенальти в ворота гостей, но ВАР в итоге его отменил. На четвертой компенсированной минуте похожий момент, но Армандо Иццо действительно играл рукой - 11-метровый. Доменико Берарди его уверенно реализовал. Патрик Чиурриа довольно быстро восстановил паритет. «Сассуоло» пришлось играть добрую четверть матча вдесятером после повторной желтой карточки Руана Нето. В концовке Иццо дважды неплохо бил головой - не попадал в рамку. А вот Маттео Пессина в компенсированное время вырвал победу для гостей - 2:1. «Монца» на чистом восьмом месте, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Сассуоло1:2Монца
(1:0) Берарди Доменико45'  
  60'Чиурриа Патрик (1:1)
  90'Пессина Маттео (1:2)
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинНето Руан  36'  69'Рожерио да СилваФраттези Давиде 75' (Торстведт Кристиан ( 75') Лопес МаксимЭнрике Матеус 69' (Феррари Джанмарко ( 69') Берарди Доменико 75' (Цортеа Надир ( 75') Пинамонти Андреа 64' (Дефрель Грегоре ( 64') Байрами Недим 64' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 64')
Запасные: Харрауи АбдауМюлдюр МертПеголо ДжанлукаМарчицца РиккардоОбьянг ПедроРоманья ФилиппоРуссо Алессандро
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМари Пабло  12'Кальдирола Лука  40' 54' (Биринделли Самуэле ( 54') Чиурриа ПатрикАугусто КарлосПессина МаттеоСенси Стефано 54' (Марлон ( 54'  72') Мота Дани  49' 77' (Виньято Самуэле ( 77') Капрари Джанлука  13' 54' (Ровелла Николо ( 54') Петанья Андреа 88' (Гюткьяр Кристиан ( 88')
Запасные: Соррентино АлессандроБарберис АндреаКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоМачин ХосеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
19 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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