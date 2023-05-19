«Монца» в компенсированное время забила победный мяч в ворота «Сассуоло»

36-й тур Серии А открылся матчем середняков, «Сассуоло» и «Монцы». На экваторе первого тайма Стефано Сенси привез пенальти в ворота гостей, но ВАР в итоге его отменил. На четвертой компенсированной минуте похожий момент, но Армандо Иццо действительно играл рукой - 11-метровый. Доменико Берарди его уверенно реализовал. Патрик Чиурриа довольно быстро восстановил паритет. «Сассуоло» пришлось играть добрую четверть матча вдесятером после повторной желтой карточки Руана Нето. В концовке Иццо дважды неплохо бил головой - не попадал в рамку. А вот Маттео Пессина в компенсированное время вырвал победу для гостей - 2:1. «Монца» на чистом восьмом месте, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Берарди Доменико45'
|60'Чиурриа Патрик (1:1)
|90'Пессина Маттео (1:2)
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан 36'• 69'Рожерио да Силва•Фраттези Давиде75' (Торстведт Кристиан (75') •Лопес Максим•Энрике Матеус69' (Феррари Джанмарко (69') •Берарди Доменико75' (Цортеа Надир (75') •Пинамонти Андреа64' (Дефрель Грегоре (64') •Байрами Недим64' (Сейде Эмиль Конрадсен (64')
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Мари Пабло• 12'Кальдирола Лука 40'54' (Биринделли Самуэле (54') •Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Сенси Стефано54' (Марлон (54') • 72'Мота Дани 49'77' (Виньято Самуэле (77') •Капрари Джанлука 13'54' (Ровелла Николо (54') •Петанья Андреа88' (Гюткьяр Кристиан (88')
19 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Бан пользователя