Берарди – лишь третий игрок, забивший 10+ голов в Серии А в каждом из последних четырёх сезонов

Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди вновь достиг двузначного показателя забитых мячей в Серии А.

28-летний футболист отличился в концовке первого тайма матча 36-го тура против «Монцы», реализовав одиннадцатиметровый. Для Берарди этот гол стал десятым в текущем розыгрыше чемпионата. Как сообщает Opta, лидер «Сассуоло» – лишь третий игрок, поразивший ворота соперников по Серии А не менее десяти раз в четырёх последних сезонах, включая текущий. Ранее это достижение покорилось Чиро Иммобиле из «Лацио» и Лаутаро Мартинесу из «Интера».

В предыдущих трёх кампаниях Доменико Берарди отличался 15, 17 и 14 раз соответственно.