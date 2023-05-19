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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди – лишь третий игрок, забивший 10+ голов в Серии А в каждом из последних четырёх сезонов

19 Мая 2023 • 23:00 Комментировать
Сассуоло
1:2
Монца
1 7.30 X 1.60 2 3.40
2-й тайм

Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди вновь достиг двузначного показателя забитых мячей в Серии А.

28-летний футболист отличился в концовке первого тайма матча 36-го тура против «Монцы», реализовав одиннадцатиметровый. Для Берарди этот гол стал десятым в текущем розыгрыше чемпионата. Как сообщает Opta, лидер «Сассуоло» – лишь третий игрок, поразивший ворота соперников по Серии А не менее десяти раз в четырёх последних сезонах, включая текущий. Ранее это достижение покорилось Чиро Иммобиле из «Лацио» и Лаутаро Мартинесу из «Интера».

В предыдущих трёх кампаниях Доменико Берарди отличался 15, 17 и 14 раз соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Чиро Иммобиле Доменико Берарди Лаутаро Мартинес
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САССУОЛО МОНЦА
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