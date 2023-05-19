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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Миранчук играет на высоком уровне в «Торино», но травмы — его главный враг»

19 Мая 2023 • 19:38 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
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21.05 16:00

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци поделился комментарием об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Напомним, 27-летний хавбек находится в туринском клубе в аренде, права на игрока принадлежат «Аталанте».

«Карьера Миранчука в Серии А складывается не так просто. Алексею регулярно приходится подтверждать уровень мастерства. В этом сезоне он играет на высоком уровне в «Торино». Но травмы — главный враг Миранчука в Италии», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Миранчук принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Франко Камоцци
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