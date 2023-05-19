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Чемпионат Италии. Серия А

Нигматуллин: У Кокорина есть призрачный шанс закрепиться в «Фиорентине»

19 Мая 2023 • 19:17 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
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21.05 16:00

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Я бы не возлагал каких-то больших надежд, потому что ему уже было предоставлено множество шансов в «Фиорентине». Воспользоваться ими у Александра не получилось, найти себя в этой команде он не смог», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

При этом эксперт считает, что все-таки призрачные шансы у Кокорина есть, если он начнет хорошо себя проявлять на тренировках и станет забивать на сборах по три гола в товарищеских матчах.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел 28 игр во всех турнирах, забил 13 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Руслан Нигматуллин Александр Кокорин
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ТОРИНО ФИОРЕНТИНА
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