Нигматуллин: У Кокорина есть призрачный шанс закрепиться в «Фиорентине»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Я бы не возлагал каких-то больших надежд, потому что ему уже было предоставлено множество шансов в «Фиорентине». Воспользоваться ими у Александра не получилось, найти себя в этой команде он не смог», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

При этом эксперт считает, что все-таки призрачные шансы у Кокорина есть, если он начнет хорошо себя проявлять на тренировках и станет забивать на сборах по три гола в товарищеских матчах.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел 28 игр во всех турнирах, забил 13 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.