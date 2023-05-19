С высокой долей вероятности «ПСЖ» в межсезонье сменит главного тренера. Кристоф Галтье не смог добиться успеха в Лиге чемпионов, и французский клуб ищет замену для этого специалиста.

Как сообщает Daily Mail, «ПСЖ» уже выбрал нового главного тренера. Руководители клуба хотят, чтобы команду принял Жозе Моуринью. В обозримом будущем гранд Лиги 1 может направить португальцу предложение.

В настоящий момент Моуринью работает в «Роме». Накануне он вывел команду в финал Лиги Европы. Особенный имеет напряжённые отношения с боссами своего нынешнего клуба. Жозе регулярно публично говорит о необходимости усиления состава.

Моуринью прокомментировал слухи о переговорах с «ПСЖ»