Журналист из Италии считает, что Кокорин не вписывается в планы «Фиорентины»

Итальянский Журналист Саверио Пестуджия поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину». Напомним, 32-летний футболист выступает за кипрский клуб на правах аренды.

«Я не думаю, что Кокорин может вписаться в планы «Фиорентины», поскольку во время своего пребывания во Флоренции он полностью провалил свой сезон», — заявил Пестуджия «Чемпионату».

Эксперт отметил, что Кокорин хорошо проявил себя на Кипре, но он не подходит для игры в Серии А.

В нынешнем сезоне российский форвард провел за «Арис» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. Добавим, что Кокорин был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.