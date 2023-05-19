Дзофф поведал главную проблему итальянского футбола

В свое время итальянский чемпионат считался лучшим в Европе, но примерно 15-20 лет тому назад пальма первенства начала переходить английскому чемпионату, который был грамотно реформирован и преобразован. Экс-голкипер туринского «Ювентуса» Дино Дзофф знает, что надо сделать, дабы вернуть итальянскому чемпионату былой престиж.

- У нас свистят при любом, минимальном контакте. Так просто растрачивается энергия вхолостую. Потенциально мы можем снова стать лучшим чемпионатом Европы, надо просто подумать над этим аспектом, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.

Дзофф выступал за «Ювентус» с 1973 по 1982 год.