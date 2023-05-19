Дзофф: «Болтовня вредит итальянскому футболу»

Итальянские клубы сыграют в финала всех трех главных европейских турниров - «Интер» оспорит Лигу чемпионов, «Рома» сыграет в финале Лиги Европы, а «Фиорентина» сразится за Лигу конференций. Выступавший за туринский «Ювентус» и сборную Италии легендарный голкипер Дино Дзофф прокомментировал последние успехи клубов с Апеннинского полуострова.

- Футбол цикличен. Я болею за итальянский футбол и я доволен. Мы в Италии просто должны чуть больше играть и показывать на поле, и чуть меньше болтать. Болтовня вредит нашему футболу, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.