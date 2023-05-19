Дзофф: «Ювентусу» нужен помощник для Влаховича»

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Дино Дзофф считает, что у его бывшего клуба наметились серьезные проблемы в атаке. Он полагает, что клубу необходимо задуматься о приобретении еще одного нападающего в помощь сербу Душану Влаховичу, который в последнее время забивает мало и редко.

- В нападении нужен еще один атакующий игрок, который будет поддерживать Влаховича. Но это решаю не я, а руководство клуба, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Влахович перебрался в «Ювентус» в начале 2022 года, ранее он выступал за «Фиорентину».