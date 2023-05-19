​Дзофф: «Ювентус» не провалил сезон»

Туринский «Ювентус» остается без трофеев в нынешнем сезоне, это стало ясным после того, как команда проиграла в полуфинале Лиги Европы испанской «Севилье». Тем не менее, бывший голкипер клуба Дино Дзофф не считает, что сезон для туринцев стал провальным.

- Почему провал? «Ювентус» - второй в чемпионате, они вышли в полуфинал Лиги Европы, и, с учетом всего того, что произошло вне поля, это хороший результат. Я бы оставил Аллегри. Несмотря ни на что, он сделал отличную работу, - цитирует Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.

Дзофф защищал цвета «Ювентуса» с 1972 по 1983 год.