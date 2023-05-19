Камоцци не ждёт Кокорина в «Фиорентине»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», дал комментарий о будущем нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне 2022/2023. За «Арис» 32-летний футболист играет в аренде. Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Кокорин может играть везде, но в «Фиорентине» у него что-то пошло не так. Но я не думаю, что его возвращение в стан «фиалок» возможно. Вернуться в Россию? Кто же знает», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Действующий контракт связывает Александра Кокорина с «Фиорентиной» до средины 2024 года.