Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци не ждёт Кокорина в «Фиорентине»

19 Мая 2023 • 16:26 Комментировать

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», дал комментарий о будущем нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне 2022/2023. За «Арис» 32-летний футболист играет в аренде. Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Кокорин может играть везде, но в «Фиорентине» у него что-то пошло не так. Но я не думаю, что его возвращение в стан «фиалок» возможно. Вернуться в Россию? Кто же знает», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Действующий контракт связывает Александра Кокорина с «Фиорентиной» до средины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.05.23 в 21:45
Сассуоло Сассуоло
Монца Монца
2.18 3.60 3.30
Видео
20.05.23 в 16:00
Кремонезе Кремонезе
Болонья Болонья
2.90 3.40 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
16:54 · Нидерланды. Эредивизие
Тимбер может стать игроком «Наполи»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Ведущие клубы РПЛ летом поборются за Кокорина»
16:26 · Италия. Серия А
Камоцци не ждёт Кокорина в «Фиорентине»
16:14 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» угрожали игроку «Интера» после матча Лиги чемпионов
15:50 · Италия. Серия А
Кто может заменить Спаллетти в «Наполи» - названы кандидаты 1
15:40 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Клубам Серии А безразличны успехи Кокорина на Кипре»
14:47 · Россия. Первая лига
Газизов: «Кокорин проявит себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Карьера Кокорина идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о Кокорине: «То, что его признали лучшим – это достижение, но не забывайте, в какой лиге он играет»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Не удивлён, что Кокорин стал лучшим в чемпионате Кипра» 2
13:26 · Италия. Серия А
Агент раскрыл будущее Кокорина
12:54 · Италия. Серия А
Агент: «Кокорин может быть боевой единицей на следующий сезон»
12:49 · Италия. Серия А
Жирков: «У Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «В чемпионате Абхазии успех Кокорина был бы ещё более ошеломительный» 1
10:53 · Италия. Серия А
Капелло: «Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России»
Все новости
Рекомендуем