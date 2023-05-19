Фанаты «Милана» угрожали игроку «Интера» после матча Лиги чемпионов

На неделе «Интер» повторно обыграл «Милан» и пробился в финал Лиги чемпионов. После финального свистка Федерико Димарко на эмоциях взял микрофон и принялся веселиться с фанатами. В числе прочего футболист скандировал несколько оскорбительных выражений в адрес «Милана».

«Кто не прыгает, тот – «россонери», - выкрикивал Димарко в микрофон. И не только это.

Спустя несколько дней около дома Димарко был вывешен баннер с угрожающим посланием.

«Димарко, сосредоточься на футболе, или мы заставим тебя проглотить язык», - такой текст написан на баннере.

В финале Лиги чемпионов «Интер» будет играть против «Манчестер Сити».