Пресс-атташе «Торино» Пьеро Венера специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о состоянии российского полузащитника Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек сломал мизинец на ноге.

«Насчет того, будет ли Алексей в заявке, я пока не могу ничего сказать. Он восстанавливается согласно плану. Думаю, что завтра Иван Юрич ответит на вопрос об участии Алексея в игре с «Фиорентиной» на пресс-конференции, тогда мы и узнаем, будет ли он в заявке», — сказал Венера.

В текущем сезоне Миранчук провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

В 36-м туре Серии А «Торино» встретится с «Фиорентиной». Матч пройдет 21 мая в 16:00 по мск.