Кто может заменить Спаллетти в «Наполи» - названы кандидаты

Поговаривают, что Лучано Спаллетти может покинуть «Наполи» уже ближайшим летом. Связано это с напряжением, которое возникло между тренером и президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сменить Спаллетти у руля «Наполи» может Рафаэль Бенитес. Испанец уже работал с командой в 2013-2015 годах и с тех пор поддерживает контакты с де Лаурентисом. В настоящий момент Бенитес не имеет клубной прописки.

Также источник называет имена Кристофа Галтье («ПСЖ»), Джана Пьеро Гасперини («Аталанта»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Антонио Конте (без клуба).

Отметим, что Спаллетти привёл «Наполи» к первому за 33 года титулу чемпиона Италии.