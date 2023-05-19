Итальянский журналист: «Клубам Серии А безразличны успехи Кокорина на Кипре»

Итальянский журналист Массимо Франки поделился мнением о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину».

Напомним, что сейчас российский футболист выступает за «Арис» на правах аренды. Ранее сообщалось, что Кокорин был признан лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата Кипра. По словам журналиста, в Италии никто не интересуется достижениями 32-летнего нападающего.

«Клубам Серии А безразличны успехи Кокорина на Кипре. Посмотрите, на каком месте находится Кипр в рейтинге ФИФА — на 111-м... Этим всё сказано. Не думаю, что Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине» или другом клубе Серии А», — цитирует Франки «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Грядущим летом нападающий должен будет вернуться в «Фиорентину», за которую не сумел отличиться ни разу в 11 встречах.