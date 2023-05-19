Агент раскрыл будущее Кокорина

По завершении нынешнего сезона российский нападающий Александр Кокорин вернется в «Фиорентину». Об этом рассказал агент 32-летнего футболиста Тимофей Бердышев.

«У Саши сейчас будет отдых. Потом он вернётся в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за «Арис» Лимасол на правах аренды. Он был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра. Александр принял участие в 25 поединках Высшей лиги, в которых отметился 11 забитым мячами, четыре из которых – с пенальти. В пассиве россиянина восемь желтых карточек.