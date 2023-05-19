Агент: «Кокорин может быть боевой единицей на следующий сезон»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал признание своего клиента лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра.

«Признание Кокорина MVP сезона было ожидаемо. Может ли это повлиять на его будущее? У Саши контракт с «Фиорентиной». Кокорин может быть боевой единицей на следующий сезон», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В сезоне-2022/2023 Кокорин принял участие в 28 поединках за «Арис» во всех турнирах. Российский нападающий отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами.