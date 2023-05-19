Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Жирков: «У Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину»

19 Мая 2023 • 12:49 Комментировать

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Юрий Жирков отреагировал на признание соотечественника Александра Кокорина лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра.

«Молодец, поздравляю его. Не скажу, что там слабый чемпионат. Возвращение в «Фиорентину»? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть», - приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за «Арис» из Лимасола на правах аренды. 32-летний форвард принял участие в 25 поединках, отметившись 11 забитыми мячами (четыре – с пенальти).

Полноценный контракт Александра принадлежит итальянской «Фиорентине».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Юрий Жирков арис лимасол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.05.23 в 21:45
Сассуоло Сассуоло
Монца Монца
2.18 3.60 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
12:54 · Италия. Серия А
Агент: «Кокорин может быть боевой единицей на следующий сезон»
12:49 · Италия. Серия А
Жирков: «У Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «В чемпионате Абхазии успех Кокорина был бы ещё более ошеломительный» 1
10:53 · Италия. Серия А
Капелло: «Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России»
10:45 · Италия. Серия А
«Милан» хочет обновить атаку 34-летним нападающим
10:33 · Англия. Премьер-лига
Заха в данный момент интересен пяти клубам
07:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на защитника, которого хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
04:33 · Италия. Серия А
Тарделли: «Аллегри - это гарантия»
04:02 · Италия. Серия А
Дзенга: «Симоне Индзаги подтвердил своё хладнокровие»
03:10 · Италия. Серия А
Тарделли: «У «Ювентуса» нет лидера»
02:53 · Италия. Серия А
«Милан» обозначил семь трансферных целей на лето
02:22 · Италия. Серия А
Дель Пьеро гордится итальянскими командами
02:00 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Рабио - это экстра-класс, «Ювентус» должен удержать его»
01:43 · Италия. Кубок
Итальяно сделал выбор между победой в Лиге конференций и Кубке Италии
00:46 · Италия. Серия А
Итальянский клуб сыграет в каждом из трёх финалов еврокубков 2
Все новости
Рекомендуем