Жирков: «У Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Юрий Жирков отреагировал на признание соотечественника Александра Кокорина лучшим футболистом сезона в чемпионате Кипра.

«Молодец, поздравляю его. Не скажу, что там слабый чемпионат. Возвращение в «Фиорентину»? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть», - приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за «Арис» из Лимасола на правах аренды. 32-летний форвард принял участие в 25 поединках, отметившись 11 забитыми мячами (четыре – с пенальти).

Полноценный контракт Александра принадлежит итальянской «Фиорентине».