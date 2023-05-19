Капелло: «Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам нынешнего сезона.

«Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, что правами на нападающего продолжает владеть итальянская «Фиорентина», в которую россиянин должен будет вернуться летом нынешнего года.