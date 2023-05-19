«Милан» хочет обновить атаку 34-летним нападающим

В «Милане» задумались над подписанием нового игрока в атакующую линию. Как информирует в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, «россонери» проявляют заинтересованность в трансфере опытного австрийского нападающего Марко Арнаутовича.

В настоящий момент 34-летний форвард является игроком «Болоньи». Он планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, а его стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Арнаутович провел 18 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами, три из которых – с пенальти.