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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет обновить атаку 34-летним нападающим

19 Мая 2023 • 10:45 Комментировать

В «Милане» задумались над подписанием нового игрока в атакующую линию. Как информирует в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, «россонери» проявляют заинтересованность в трансфере опытного австрийского нападающего Марко Арнаутовича.

В настоящий момент 34-летний форвард является игроком «Болоньи». Он планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, а его стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Арнаутович провел 18 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами, три из которых – с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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