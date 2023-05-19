Тарделли: «Аллегри - это гарантия»

Хотя многие критикуют туринский «Ювентус» за то, что он не избавляется от Массимилиано Аллегри, бывший игрок туринского клуба и сборной Италии Марко Тарделли считает, что клуб должен доверять специалисту, с именем которого связаны большинство успехов прошлого десятилетия.

- Для меня Аллегри - это гарантия. Он отличается от других тренеров - его слишком много критикуют несправедливо. Проблема в том, что он за слишком многое отвечает сам, в «Ювентусе» нет других варившихся изнутри в футболе менеджеров, которые могли бы помочь ему. Несмотря на это, он сохранил команду единой, это важно, - цитирует Тарделли Juvenews.Eu.