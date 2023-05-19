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Чемпионат Италии. Серия А

Дзенга: «Симоне Индзаги подтвердил своё хладнокровие»

19 Мая 2023 • 04:02 Комментировать

Бывший голкипер миланского «Интера» Вальтер Дзенга наслаждается выходом клуба в финал Лиги чемпионов, это получилось после двух побед над «Миланом». Дзенга рад тому, что Симоне Индзаги сохранил хладнокровие, несмотря на критику, особенно в первой половине сезона.

- Симоне оставался самим собой, сохранял хладнокровие, несмотря ни на что, всегда приветлив, всегда вежлив, он поддерживает свой статус. Он придает спокойствия команде, у него смелые идеи, он грамотно проводит ротацию игроков, - цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Вальтер Дзенга
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