Дзенга: «Симоне Индзаги подтвердил своё хладнокровие»

Бывший голкипер миланского «Интера» Вальтер Дзенга наслаждается выходом клуба в финал Лиги чемпионов, это получилось после двух побед над «Миланом». Дзенга рад тому, что Симоне Индзаги сохранил хладнокровие, несмотря на критику, особенно в первой половине сезона.

- Симоне оставался самим собой, сохранял хладнокровие, несмотря ни на что, всегда приветлив, всегда вежлив, он поддерживает свой статус. Он придает спокойствия команде, у него смелые идеи, он грамотно проводит ротацию игроков, - цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня.