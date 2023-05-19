Тарделли: «У «Ювентуса» нет лидера»

Бывший чемпион мира и футболист туринского «Ювентуса» Марко Тарделли считает проблемой команды то, что сейчас у нее нет ярко выраженного лидера, на которого мог бы положиться Массимилиано Аллегри, наставник клуба.

- Мне кажется, что в настоящий момент у Аллегри нет лидера на поле. Для определенного типа игры нужен определенный игрок, который может создавать эту игру, брать на себя ответственность, двигать вперед команду. Такое было с Пирло, тогда и состав был другим. Таким лидером должен был стать Влахович, но... Раньше лидеры были, сейчас уже нет, - цитирует Тарделли Juvenews.eu.