Дель Пьеро гордится итальянскими командами

Итальянские команды сыграют в финале каждого из трех европейских турниров, и этим очень гордится Алессандро Дель Пьеро - бывший нападающий туринского «Ювентуса».

- В период больших сложностей нам, итальянскому футболу, удается добиться чего-то особенного. Есть положительные проекты, которые приносят свои результаты на поле. Есть страсть, любовь, которые, приложенные на поле должными людьми, двигают вперед наши проекты, - цитирует слова Дель Пьеро Juvenews.Eu.

Напомним, что последним итальянским клубом, выигрывавшим Лигу чемпионов, был миланский «Интер» в 2010 году, в прошлом году «Рома» выиграла Лигу конференций. Лига Европы с момента своего преобразования в 2009 году итальянским клубам не покорялась.