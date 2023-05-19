Кьеллини: «Рабио - это экстра-класс, «Ювентус» должен удержать его»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продолжает внимательно следить за ситуацией в клубе, и он считает, что руководство команды должно приложить все силы, чтобы сохранить французского полузащитника в клубе.

- Я хочу отдельно похвалить Рабио, он доказал, что является игроком экстра-класса, высшей категории. Он настоящий лидер, который показал это делом. Его контракт истекает, но «Ювентус» должен удержать Рабио, - цитирует слова Кьеллини Juvenews.eu.

Адриен Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года, ранее он защищал цвета французских «Тулузы» и «ПСЖ».