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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский клуб сыграет в каждом из трёх финалов еврокубков

19 Мая 2023 • 00:46 Комментировать (1)

Сегодня вечером определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. В финале ЛЕ сыграют «Рома» и «Севилья», а в финале ЛК – «Вест Хэм» и «Фиорентина».

Любопытно, что таким образом мы получаем по клубу из Серии А в каждом из трёх финалов еврокубков. Ведь в минувший вторник первым финалистом Лиги чемпионов стал миланский «Интер». «Нерадзурри», напомним, сыграют в финале самого престижного еврокубка против «Манчестер Сити», он состоится 10 июня в Стамбуле.

Финал Лиги Европы пройдет в Будапеште 31 мая на стадионе «Ференц Пушкаш». А финалисты Лиги конференций померяются силами в Праге на «Фортуна Арене», дата финальной встречи – 7 июня.

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Рома Интер Милан Фиорентина Серия А
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Мая 2023 в 00:49
Да..
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