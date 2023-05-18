Агент Алексея Миранчука рассказал о состоянии хавбека «Торино»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о состоянии футболиста. Ранее сообщалось, что российский хавбек сломал мизинец на ноге.

«Алексей будет принимать решения об участии в матче перед самой игрой. Зависит от того, будет ли он готов к игре. Нога беспокоит, есть дискомфорт. Перелом есть перелом, болевое ощущение у него чувствуется», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором семи результативных передач.

21 мая «Торино» встретится с «Фиорентиной» в рамках 36-го тура чемпионата Италии.

Хавбек «Торино» Алексей Миранчук получил перелом