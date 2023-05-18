В четверг президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис провёл пресс-конференцию. Журналисты заметили, что босс неаполитанского клуба активно избегал упоминания главного тренера команды Лучано Спаллетти. Об этом на своих страницах рассказывает Football Italia.

Ранее Спаллетти признавался, что он был удивлён, когда об активации опции продления контракта его уведомили письменно, без обсуждения с клубом.

«Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии. Клуб завоевал скудетто впервые с далёкого 1990 года. Что до Лиги чемпионов, то команда Спаллетти добралась до четвертьфинала, где уступила «Милану».